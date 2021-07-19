Под коттеджем экс-сотрудника ФСИН нашли частную тюрьму с крематорием

В заброшенном коттедже под Санкт-Петербургом нашли самую настоящую тюрьму. Дом раньше принадлежал сотруднику ФСИН, он ушел на пенсию и в 2018 году умер. Зачем построил страшное заведение, неизвестно. Тюрьма располагалась под землей, тщательно замаскированная, выяснил портал 47news.

Издание пишет, что в прошлом году частную тюрьму тщательно исследовали правоохранители. Что они искали там и нашли ли, неизвестно. Но корреспондент портала побывал в подземельях коттеджного поселка Новый Петербург.

Здесь все как в самой настоящей тюрьме – камеры со стальными дверями, видеонаблюдение, пост охраны. И жутковатая печка, куда может поместиться человек.

Вероятно, это крематорий. По крайней мере, в нем нашли некие биологические остатки, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сооружение невозможно обнаружить, если не знаешь, где искать. В него есть тайный лаз, прикрытый тяжелой плитой из бетона. Стоимость тюрьмы – не меньше полумиллиона долларов. Вряд ли у сотрудника системы ФСИН могли быть такие деньги.

После его смерти владельцем коттеджа стал некий гражданин, сменивший фамилию на Эскобар. // Фото: 47news