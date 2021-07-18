МакSим может потерять легкое, состояние певицы очень тяжелое

Состояние МакSим резко стало хуже. У нее отказывают правое легкое и сердце. В легких развиваются кисты, полости и иные новообразования, сообщает Mash.

Певица сейчас подключена к ЭКМО, потому что ИВЛ уже ей не помогает. При этом представитель исполнительницы Яна Богушевская заявила, что ее состояние тяжелое, но стабильное. Информацию канала она не стала комментировать, сославшись на врачебную тайну.

Ранее СМИ писали, что у МакSим развивается воспаление мозга. При этом есть еще какая-то серьезная патология с присоединением бактериальной флоры.

Напомним, артистка оказалась в больнице в июне. Ее госпитализировали с недомоганием, потом ввели в искусственную кому.

Врачи не дают никаких прогнозов. Но коронавирус у звезды не подтвердили. // Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press