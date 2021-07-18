Специалист предупредил, что оставлять Wi-Fi всегда включенным опасно

Авторитетные эксперты рекомендуют выключать Wi-fi всегда, когда его не используют. Иначе можно стать уязвимыми для разного рода мошенников. Как именно, рассказал «Прайм» Александр Герасимов, директор по информационной безопасности Awillix.

Он объяснил, что создать фальшивую точку доступа довольно легко. Ее название будет повторять имя настоящей. Тогда смартфон вполне может выбрать поддельную сеть и автоматически к ней подключиться.

После этого мошенники смогут перехватывать трафик, узнавать номера банковских карт и передаваемые пароли, другие важные сведения.

Вместе с фальшивой точкой могут создать также Captive Portal. Это страница, появляющаяся после подключения к Wi-Fi. Она требует выполнить ряд действий для получения доступа в Сеть.

Фишинговая копия собирает персональные данные, пароли и логины от разных сервисов. // Фото: vpautine