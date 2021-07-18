Дачникам хотят разрешить сжигать сухую траву на участках

В МЧС России выступили с предложением сделать для дачников послабление и разрешить им сжигать сухую траву ближе к домам. Сейчас это можно делать лишь на довольно большом расстоянии, а скоро, возможно, его сократят до 15 метров, передает ТАСС.

Соответствующий проект постановления кабмина уже готов. В него хотят добавить абзац об использовании открытого пламени для сжигания веток, сухой травы, листвы и другой растительности.

Разводить костры можно будет на участках, но не ближе 15 метров от строений. Сейчас огонь можно разжигать не ближе, чем в 50 метрах от ближайшей постройки.

Жители Карелии, страдающие от лесных пожаров, наверняка оценят эти изменения. Им хорошо известно, к чему могут приводить подобные костры на дачах. // Фото: «Караван ярмарка»