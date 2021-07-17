Вирусолог призвал не прививать от коронавируса переболевших

Настаивать на вакцинации уже переболевших коронавирусом людей бессмысленно, у них есть иммунитет. Об этом заявил академик РАН, который руководит НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. Виталий Зверев объяснил журналистам URA.RU, что повальная вакцинация совершенно ни к чему.

Ведь у переболевших иммунитет не хуже, чем у привившихся.

«Он полноценный всегда, вне зависимости от того, легко или тяжело человек перенес заболевание», — сказал ученый.

Он привел в пример эпидемию 2002 года в Китае. Тогда заразились многие, но никто из них не заболел после. И никто не прививался: вакцины еще не было.

«За этими пациентами, которые переболели в 2002—2003 году, ведется наблюдение, и они до сих пор сохраняют иммунитет», - рассказал академик.

Зверев считает, что иммунитет к COVID-19 сохранится надолго. Поэтому не нужно поднимать такой ажиотаж с прививками. // Фото: eurasiaunion