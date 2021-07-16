Московская область и столица отказались от системы QR-кодов

В столице систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе отменят с 19 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Вслед за столицей обязательные QR-коды отменят и в области, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Телеграм» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Воробьев написал, что владельцы общепита смогут сами принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей.

«В случае их отмены термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны», - написал Воробьев. Кроме того, посещать без QR-кодов можно будет детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки, ночные клубы и парки.

Система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, была введена в Москве 28 июня. Заведения общепита могли посещать также переболевшие в течение последних шести месяцев и граждане с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого не превышал трех дней. Летние веранды можно было посещать без QR-кодов.

Собянин заявил, что отмена QR-кодов не прекращает действие остальных ограничений. Решение он объяснил тем, что ситуация с коронавирусом остается сложной, но основные показатели в Москве улучшаются четвертую неделю. (фото Михаил Терещенко, interfax.ru)