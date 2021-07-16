Семьи с детьми предложили освободить от налога при продаже жилья

Семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, если в течение года они потратят деньги на покупку нового жилья.

Соответствующее поручение правительству и Госдуме дал президент Владимир Путин. Депутаты и члены кабмина должны подготовить поправки до 1 ноября. Информация появилась на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. (фото rg.ru)