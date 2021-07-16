Мошенники активизировались на фоне «школьных» выплат

Активность кибермошенников выросла на фоне новых выплат от государства семьям с детьми. В Сети появились сайты-фальшивки, обещающие различные государственные выплаты. За первую половину июля было обнаружено 170 фейковых ресурсов, сообщил в беседе с РИА Новости директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин.

С 15 июля в стране стартовала кампания по подаче заявлений на «школьные» десять тысяч рублей. Специалист отметил, что специалисты пока не обнаружили сайтов, посвященных исключительно «школьным» выплатам. На фейковых ресурсах злоумышленники в целом акцентируют внимание на получение компенсации от государства.

Мошенники показывают, сколько якобы доступно компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для начисления, рассказал Волошин.

Эксперт предупредил, что есть несколько сценариев для хищения денег. Мошенники крадут данные банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Также аферисты под разными предлогами просят заплатить комиссию, например, конвертации валюты, уплаты налога или оплаты юридических услуг. Волошин предостерег, что после оплаты комиссии, деньги пользователю никто не вернет. В компании обратили внимание, что в этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Прошлый пик использования данной схемы фиксировали в марте, но количество сайтов не превышало 87. (фото inform.kz)