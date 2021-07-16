С понедельника в ряде районов Карелии начнут отключать электричество

С понедельника в ряде районов Карелии снова возникнут перебои с электроснабжением. О временных неудобствах жителей республики предупредили энергетики, которые проводят неотложные и плановые работы на сетях.

Специалисты сообщили, что выполнение неотложных работ по ремонту и модернизации сетей невозможно без временных отключений.

С 19 по 25 июля временные отключения возможны в Медвежьегорском, Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Калевальском, Муезерском и Олонецком районах. График отключений по дням и конкретным населенным пунктам с упоминанием улиц опубликован на сайте правительства региона. (фото vedtver.ru)