Скитающаяся по помойкам жительница Карелии родила девочку

Беременную женщину, ночующую на улице и питающуюся на помойках в Медвежьегорске, вовремя доставили в медицинское учреждение, где она родила.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал ИА «Республика», что полиция нашла беременную женщину в четверг, 15 июля. Она инвалид и ранее уже была лишена родительских прав на двух детей. Женщину отвезли в лечебное учреждение, накормили, провели диагностику, а 16 июля в восемь утра она родила недоношенную малышку. Возраст ребенка примерно 35-36 недель, девочку поместили в перинатальный центр. По словам омбудсмена, здоровью новорожденной ничто не угрожает.

Женщина в связи со своей болезнью находится в другом лечебном заведении. Судьбу матери и ее дочери решат органы опеки. Сараев поблагодарил жителей Медвежьегорска, которые помогли с поисками скитающейся беременной женщины.

Напомним, на днях в паблике «Медвежьегорск Online» появилось сообщение о бомжующей женщине в положении, ночующей на улице и питающейся на помойках. Пользователи соцсети были обеспокоены судьбой ребенка. Местные жители сообщали, что женщина раньше жила с матерью в поселке Падун. Впоследствии на историю обратил внимание детский омбудсмен. (фото myslo.ru)