Умер актер и музыкант Петр Мамонов

Медики, боровшиеся за жизнь музыканта и актера Петра Мамонова, госпитализированного в начале июля с коронавирусом, оказались бессильны.

70-летний Мамонов скончался. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на супругу актера Ольгу.

Основатель группы «Звуки Му», поэт и актер умер 16 июля. Ранее сообщалось, что врачи не смогли вывести музыканта из медикаментозного сна и перевести на самостоятельное дыхание, его состояние оставалось крайне тяжелым.

Мамонов известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», съемки которого велись на окраине маленького поселка Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии, а также ролями в лентах «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу». (фото moskvichmag.ru)