Госпитализирован актер и музыкант Петр Мамонов

70-летнего актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусом. Он находится в реанимации в Коммунарке. Об этом РИА Новости сообщила супруга актера.

«Состояние оценивается как тяжелое, пятый день он там»,

- сказала женщина. Она сообщила РБК, что у Мамонова поражено 87% легких.

В беседе с RT Ольга Мамонова рассказала, что она и другие члены семьи чувствует себя пока нормально. Она не знает, где супруг мог заболеть коронавирусом. По данным «Газета.ру», супруги находились в деревне в Наро-Фоминске.

Женщина рассказала, как развивалось заболевание коронавирусной инфекцией у ее супруга.

«Поднялась температура. Мы ее сбили. Потом стал плохо дышать. Вызвал скорую. Его увезли. И все. Скорая потребовалась на пятый день после заболевания». (фото moskvichmag.ru)