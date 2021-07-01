Умерла драматург Ксения Драгунская

Драматург, прозаик, полуфиналист «Большой книги» Ксения Драгунская умерла 1 июля. Информация о смерти сценариста и детского писателя со ссылкой на брата Драгунской появилась на сайте национальной литературной премии «Большая книга». Писательнице было 55 лет.

«Солнечный, яркий, немного абсурдный и реалистически волшебный мир ее текстов захватывал читателя и зрителя с первых строк. Контраст легкой остроумной формы и скрытого внутреннего надлома, характерного для творчества Ксении Драгунской, придавал ее произведениям особую глубину и притягательность. Ее пьесы (почти четыре десятка!) ставили театры по всей стране и за рубежом. Ее книги, детские и взрослые, всегда находят своего читателя»,

- говорится в сообщении.

К началу 2018 года Драгунской было написано более тридцати пьес, идущих во множестве театров России, ближнего и дальнего Зарубежья и переведенных на множество языков. Пьесы Драгунской можно увидеть в академических театрах и в андерграундных подвальчиках, в любительских студиях и на студенческих показах. Среди ее работ – «Яблочный вор», «Эдит Пиаф. Мой легионер», «Трепетные истории», «Пить, петь, плакать», «Вверх тормашками», «Все мальчишки - дураки…», «Огурцы и другие пирожные», «Большая меховая папа» и другие.

В 2000 году Драгунская приезжала в Петрозаводск. В театре «Творческая мастерская» проходила премьера по ее пьесе. Петрозаводскому зрителю представили постановку «Секрет русского камамбера, который утрачен навсегда-навсегда». (фото bigbook.ru)