Владимир Путин ужесточил наказание за вождение в нетрезвом виде

В России ужесточили наказание за повторную езду в нетрезвом виде. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 264.1 УК РФ, передает РИА Новости. Если раньше пьяная езда за рулем каралось двумя годами лишения свободы, то теперь нарушителю может грозить до трех лет тюрьмы. Вырос и размер штрафа. Он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Также предусмотрены исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы на тот же срок. Нарушитель также не сможет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до шести лет. (фото zakon-auto.ru)