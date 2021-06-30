Минтранс Карелии анонсировал запуск социальных комет на Кижи

«Социальные» рейсы судов на подводных крыльях по маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи» начнутся 14 июля, сообщили в Минтрансе Карелии.

Кометы будут ходить по Онежскому озеру трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Плата для одного пассажира составит: Петрозаводск - Сенная губа – 908 руб; Петрозаводск – Кижи – 1005 руб; Сенная Губа – Кижи – 152 руб.

Дети до 5 лет смогут ездить бесплатно. Билет для детей до 12 лет составит 50 процентов от полной стоимости билета (возраст ребенка необходимо подтвердить, предъявив свидетельство о рождении).

Минтранс пообещал опубликовать расписание комет после согласования.

В начале июня жители Сенной Губы Жители обращались к губернатору с вопросом, когда начнется навигация социальных рейсов водным транспортом. Люди оказались отрезаны от большой земли. Вместо комет им предложили неудобный вертолетный рейс. (фото скриншот видео)