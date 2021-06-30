Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при онлайн-покупках

Мошенники освоили новый способ хищения денег в Интернете. Россияне могут потерять деньги при покупке товаров онлайн. Об этом предупреждает международная компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB.

Злоумышленники используют подложные страницы подтверждения платежей 3-D Secure при покупке товаров и услуг в сети. Ежемесячно по этой схеме происходят 3,7 миллиона случаев обмана. Только за первые полгода 2021 года преступники получили 400 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

В числе пострадавших - клиент банка, банк-эмитент, одобривший транзакцию, онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники, платежные системы.

Несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников и не потерять деньги, дал руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов. Эксперт рекомендует обращать внимание на источник платежа в СМС-сообщении от банка с кодом подтверждения транзакции. Если в сообщении указаны слова Card2Card или P2P, платеж был инициирован не с указанных ресурсов, то эксперт не советует вводить полученный код для подтверждения платежа. (фото 7ya.ru)