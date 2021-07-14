Петр Мамонов остается в тяжелом состоянии

Врачам не удалось вывести музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна и перевести на самостоятельное дыхание, сообщила RT его супруга Ольга.

«Частичную ИВЛ хотели наладить, но вчера с утра все сняли – и опять в медикаментозный сон и полная ИВЛ. Не получилось у них это собственное дыхание. Теперь неизвестно, чего и как дальше»,

– сказала Ольга.

Состояние Мамонова остается крайне тяжелым. С 1 июля музыкант находится в больнице в Коммунарке, помещен в реанимацию. // Фото: Яндекс.Дзен