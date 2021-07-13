В среду в Карелии и ее столице снова будет знойно

В среду, 14 июля, в республике по-прежнему будет жарко. Такой прогноз сделали в Карельском гидрометцентре. Петрозаводск искючением не станет.

В столице днем ожидается плюс 28 или даже плюс тридцать градусов. Ночью тоже будет довольно тепло – плюс 17-19 по Цельсию.

Ветер слабый, переменный, атмосферное давление будет понижаться, но слабо.

В целом по республике от плюс 26 до плюс 31 градуса днем. Но на севере Карелии местами плюс 20-25 градусов. Ночью – от плюс 15 до плюс 20. Облачность переменная.

Напомним, ранее метеорологи предупреждали, что зной продлится как минимум до 16 июля. // Фото: orenburzhie.ru