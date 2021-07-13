Медработников в Карелии обязали пройти аккредитацию до конца года

Все медицинские работники в Карелии теперь должны проходить аккредитацию. Процедура является обязательной и должна быть завершена до 1 января следующего года, то есть до окончания текущего. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Министр отметил, что наверняка каждый попадал в ситуацию, когда ему оказывали некачественную медицинскую помощь. Например, ставили неверный диагноз или выписывали не те препараты.

«Ошибки в медицине могут носить фатальный характер. Такие ситуации недопустимы. Карелии нужны только квалифицированные медицинские кадры», – заявил Охлопков.

Медики уже начали проходить аккредитацию. Так, 9 июля она завершилась для специалистов по лечебному, акушерскому и сестринскому делу. Процедура проходила в Петрозаводском медицинском колледже с 25 июня. Подтвердить свою компетенцию смогли не все медики: из 217 работников прошли аккредитацию только 202.

Министр попросил остальных поторопиться и поскорее сдать экзамен. К работе без него в ледующем году не допустят. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте