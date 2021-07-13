Обманутые дольщики ЖК «Университетский» скоро получат свои квартиры

Строительство домов № 10 и №9 в ЖК «Университетский» завершается в столице Карелии. Год назад это жилье власти собирались включить в реестр проблемных объектов, так как застройщик прекратил работы. Однако вопрос удалось решить, сообщил на своей странице ВКонтакте глава Минстроя республики Виктор Россыпнов.

Министр напомнил, что строительство замерло на уровне двух этажей, ООО «Консоль С» нарушило сроки ввода жилья в эксплуатацию. Однако его обязательства приняла на себя компания КФК из Костромы. Она изначально выступала инвестором в этом проекте.

По словам Виктора Россыпнова, на текущей неделе начнут вводить в эксплуатацию дом №10, а до конца июля – дом №9.

Министр сообщил также о ситуации с другими долгостроями. В частности, рассказал о 12 недостроенных домах микрорайона «Новый Сайнаволок».

Все застройщики в данный момент находятся в процессе банкротства, в отношении учредителей возбуждены уголовные дела. Такая же ситуация сложилась и с домом ТИЗ «Каменный бор», строившимся на Сегежской улице.

Единственный выход решить проблемы обманутых дольщиков – получить федеральное финансирование. Россыпнов сказал, что власти сейчас этим занимаются.

Но вопрос решится не раньше 3 или 4 квартала текущего года. Правда, по одному дому он уже решен, скоро начнется подготовка проектной документации.// Фото: «Циан»