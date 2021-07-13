Для сокращения ДТП в Петрозаводске поставили знак, который их увеличил

Знак «Проезд без остановки запрещен», который не так давно поставили на пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе в Петрозаводске, многих привел в недоумение. Пожелавший остаться неназванным участник паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» написал, что после его установки число аварий существенно выросло.

Пользователь интересовался, какими соображениями руководствовались те, кто ставил знак именно там. Во-первых, он находится за деревом, поэтому почти не виден. Во-вторых, такие знаки ставят на участках с плохим обзором, а в этом месте он отличный.

«После его установки там просто бойня каждый день», - сообщал анонимный автомобилист.

В комментариях развернулась оживленная дискуссия. Один из участников группы объяснил, что знак, по его мнению, вообще стоит не по ГОСТу. Если уж была задача снизить число аварий, нужно было запретить на участке около переезда левый поворот.

«Опять установили не во благо, а как обычно, - посетовал он. - Лучше бы полосу разгона сделали при выезде направо».

Комментатор добавил, что подавляющее количество ДТП на обсуждаемом перегоне случалось при попытках свернуть в сторону Мелиоративного, то есть налево.

Другие участники обсуждения сокрушались, что пока водители смотрят по сторонам, чтобы убедиться, что они никому не мешают, в них врезаются сзади другие участники движения.

В итоге многие сделали вывод: когда ставили знак, писали, что он нужен в связи с ростом числа ДТП. Но в результате количество ДТП только увеличили. // Фото: bomba.news