Новые остановки в Медвежьегорском районе построят осужденные

В системе УФСИН Карелии освоили новое производство. Осужденные будут делать остановочные павильоны. Их установят на территории Медвежьегорского района республики, сообщили в ведомстве.

Муниципальный контракт на производство и монтаж новых остановок заключили с Республиканской больницей №2. Именно на ее базе находятся производственные площади, где осужденные к лишению свободы изготовят остановки.

Сейчас в работе три остановочных павильона, они придут на смену старым, которые уже отслужили свой срок.

В районной администрации заявили, что качество работ подопечных системы УФСИН власти устраивает. При этом необходимые району изделия получается закупать быстрее.

Для осужденных работа на производстве – это возможность получить новые навыки, которые пригодятся после освобождения из колонии. // Фото: admzhdr.ru