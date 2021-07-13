ПетрГУ стал лучшим вузом среди опорных и одним из сильнейших – в РФ

Согласно итогам Национального рейтинга университетов, который каждый год публикует «Интерфакс», ПетрГУ находится на 25-м месте в России. Это очень хороший показатель, и он улучшился по сравнению с минувшим годом.

В рейтинг попали 341 институт и университет страны, в том числе опорные, федеральные, национальные исследовательские, негосударственные.

Петрозаводский госуниверситет свои позиции лучшил. Он стал первым среди опорных вузов, то есть созданных на базе нескольких высших учебных заведений региона.

Среди своих конкурентов в Северо-Западном федеральном округе ПетрГУ занимает пятое место. Его обошли только вузы Петербурга. Из числа всех университетов России ПетрГУ – 25-й.

Деятельность университетов эксперты оценивали по шести показателям. Это образование и исследования, а также социализация, международное сотрудничество инновации и брэнд. // Фото: ПетрГУ