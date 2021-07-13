Строительство поликлиники № 3 в Петрозаводске может быть отложено

Съемочная группа «Ники плюс» вместе с депутатом Петросовета Павлом Сандбергом выехала на улицу Бесовецкая Октябрьского микрорайона, где предполагается строительство новой поликлиники № 3. На этом месте будет освобождено «пятно» под строительство поликлиники площадью 1,9 га. Дома будущих переселенцев признаны аварийными и жильцы готовы к переселению. Но проблема заключается в том, что сумма определенная по методике Минстроя РФ для переселения, не соответствует реалиям сегодняшнего дня.

«При расчетах проекта исходили из стоимости жилья 44 тысячи рублей за метр квадратный, а сегодня она уже дошла до 65 тысяч. Разрыв составил около 200 млн рублей. Хотя уже сегодня можно взять деньги за квартиру исходя из 44 тысяч за квадратный метр и включиться в ипотеку, но вряд ли это будет востребовано жителями»,

- обеспокоен депутат Петросовета Павел Сандберг. (Видео)