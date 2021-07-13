Жителя Карелии обвинили в реабилитации нацизма за перепост в соцсетях

Мужчину в Карелии будут судить за реабилитацию нацизма из-за статей, которые он перепостил в соцсетях. Это будет первое в республике дело по такому обвинению, сообщили в СУ СКР по региону.

Публикации на свою страничку 45-летний мужчина поместил еще в 2018-2019 гг. Но внимание на них обратили только теперь.

Уголовное дело о реабилитации нацизма следователи возбудили из-за материалов, в которых рассказывалось о деятельности Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Сведения, распространенные жителем Сегежского района, сочли заведомо ложными. Однако что именно за информацию он перепостил, не сообщили. В данный момент расследование идет полным ходом. // Фото: «Радио России»