Жителям Салми пообещали срочно решить проблему с питьевой водой

Настоящая засуха, которую испытывают жители поселка Салми, похоже, может закончиться. После многочисленных жалоб администрация Питкярантского района решила купить новые насосы. Власти надеются, что это оборудование позволит в необходимых объемах выкачивать из скважины воду, сообщили в карельском правительсве.

Поскольку средства в бюджете района на эти цели предусмотрены не были, власти нашли внебюджетные источники. Новая техника решит проблему нехватки питьевой воды, уверяют в администрации района.

Насосы более мощные, чем старые, производительность у них выше. Так что потребность Салми в воде будет полностью удовлетворена. В районной администрации обещают оперативно закупить насосы.

Напомним, ранее жители поселков Салми и Мийнала, питающихся от одного водозабора, буквально взмолились о помощи. Как решится ситуация с водой во втором населенном пункте, пока неизвестно. // Фото: /promoidom