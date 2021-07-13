13 июля 2021, 17:01
Общество

Жителям Салми пообещали срочно решить проблему с питьевой водой

Власти Питкярантского района купят новые насосы, которые помогут эффективнее качать воду из скважины

Настоящая засуха, которую испытывают жители поселка Салми, похоже, может закончиться. После многочисленных жалоб администрация Питкярантского района решила купить новые насосы. Власти надеются, что это оборудование позволит в необходимых объемах выкачивать из скважины воду, сообщили в карельском правительсве.

Поскольку средства в бюджете района на эти цели предусмотрены не были, власти нашли внебюджетные источники. Новая техника решит проблему нехватки питьевой воды, уверяют в администрации района.

Насосы более мощные, чем старые, производительность у них выше. Так что потребность Салми в воде будет полностью удовлетворена. В районной администрации обещают оперативно закупить насосы.

Напомним, ранее жители поселков Салми и Мийнала, питающихся от одного водозабора, буквально взмолились  о помощи. Как решится ситуация с водой во втором населенном пункте, пока неизвестно. // Фото: /promoidom

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Метки: 
новости Карелии
Питкярнатский район
Салми
питьевая вода