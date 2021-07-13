Дома для переселенцев за 90 млн рублей пришлось снести из-за аферистов

Двоих бизнесменов в Карелии обвиняют в особо крупном мошенничестве. Они получили больше 90 миллионов рублей из бюджета и должны были на эти деньги построить дома для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. В итоге новые квартиры сами оказались аварийными, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Следствие полагает, что два предпринимателя предварительно договорились похитить бюджетные средства. Деньги государство выделило на реализацию региональной программы по переселению из аварийного жилого фонда.

Бизнесмены взяли их и построили 10 многоквартирных домов. Некоторые – в Беломорске, другие в иных населенных пунктах района. Общее у этого жилья было одно – многочисленные нарушения, с которым его возводили.

Инженерных изысканий горе-строители не провели, проекты не подготовили, использовали некачественные стройматериалы и неквалифицированных рабочих.

Дома обошлись дешево, в них заселили людей. Но вскоре выяснилось, что жить там невозможно. Дома признали аварийными и постановили снести: исправить недостатки было невозможно.

Теперь предпринимателей, которые провернули эту аферу, будут судить. // Фото: odstroy