13 июля 2021, 16:03
Со стихийной свалки на Древлянке увезли 108 кубометров мусора
Несанкционированную свалку на улице Ерофеевской в Петрозаводске ликвидировали
На минувшей неделе вдоль улицы Ерофеевской в Петрозаводске стало чище. С незаконной свалки, которая там располагалась, вывезли отходы. В мэрии сообщили, что мусора было 108 кубометров.
Свалку убирали механизированным способом и вручную, это сделали сотрудники КарелСтройУправления, оказав городу спонсорскую помощь. Увезли бытовые отходы, строительный мусор, множество старых автомобильных шин.
Поблизости, правда, осталась еще одна незаконная свалка – около ГСК «Лососинка-27».
Власти сообщили, что ее в июле тоже ликвидируют. Соответствующие работы запланированы, осталось найти подрядчика и заключить договор. //Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска