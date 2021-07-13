Со стихийной свалки на Древлянке увезли 108 кубометров мусора

На минувшей неделе вдоль улицы Ерофеевской в Петрозаводске стало чище. С незаконной свалки, которая там располагалась, вывезли отходы. В мэрии сообщили, что мусора было 108 кубометров.

Свалку убирали механизированным способом и вручную, это сделали сотрудники КарелСтройУправления, оказав городу спонсорскую помощь. Увезли бытовые отходы, строительный мусор, множество старых автомобильных шин.

Поблизости, правда, осталась еще одна незаконная свалка – около ГСК «Лососинка-27».

Власти сообщили, что ее в июле тоже ликвидируют. Соответствующие работы запланированы, осталось найти подрядчика и заключить договор. //Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска