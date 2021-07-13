Опасные сливы, черешню и персики нашли в Петрозаводске

На прилавках Петрозаводска вполне можно купить фрукты, которые не только опасны для человека, но и могут нанести большой вред плодовым деревьям. Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проводили очередной рейд и обнаружили зараженные бурой монолиозной гнилью сливы, черешню и инжирные персики, сообщили в ведомстве.

Фитосанитарный контроль выявил две партии опасной черешни из Узбекистана – в целом 180 килограммов, а также партию из Киргизии весом 150 килограммов.

60 килограммов зараженных слив привезли в Петрозаводск из Турции, как и 50 килограммов опасных персиков. Наличие в этих фруктах вредоносного грибка подтвердила экспертиза.

В результате собственники вынуждены были сжечь свой товар. Ведь бурая монилиозная гниль очень быстро распространяется через споры. Она может в короткие сроки поразить все плодовые деревья в садах Петрозаводска. // Фото: vrt.be