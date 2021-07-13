Более 2,3 тысячи квартир осталось расселить в Карелии за 2,5 года

Чуть более 2,3 тысячи квартир осталось расселить по программе расселения аварийного фонда в республике. Большая их часть расположена в Суоярвском районе. Об этом 13 июля сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. К настоящему моменту выполнено более трети программы, рассчитанной до 2023 года.

Как пояснил корреспонденту «ПТЗ говорит» министр строительства Виктор Россыпнов, данный показатель относится к гражданам, которые уже получили новое жилье. Если считать не только реально расселенные квартиры, но и заключенные контракты, программа реализована почти наполовину.

В трех городах Карелии – Кондопоге, Лахденпохье и Петрозаводске – в 2021 году ожидается ввести в эксплуатацию три новых дома для переселенцев. Кроме того, до конца года власти планируют выплатить компенсации 150 собственникам аварийного жилья.

– Компенсация серьезная, она учитывает тенденции рынка жилья. Мы договорились с застройщиками, они дают преференции людям, которые получили компенсацию за аварийное жилье, – сказал Артур Парфенчиков. // Фото: Георгий Чентемиров