Любимые места отдыха петрозаводчан не прошли проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор нашел слишком много бактерий в излюбленных местах отдыха петрозаводчан у воды.

Специалисты ведомства взяли для изучения пробы воды и почвы в районе улицы Московская, реки Лососинка на набережной Гюллинга, в местечке Пески в Петрозаводске, а также в нескольких местах в Сегежском районе - из озер Линдозеро (ориентировочное место – «новый пляж») и Глубокое Сярьгозеро («Пионерское»). Эксперты проверили образцы по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

По итогу оказалось, что вода не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям во всех трех точках сбора в Петрозаводске по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий.

Образцы воды и почвы в Сегежском районы прошли испытания. Пляжи чистые, как и сама вода в Линдозере и Глубоком Сярьгозере. (фото Антонина Кябелева, ptzgovorit.ru)