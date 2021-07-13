13 июля 2021, 11:26
Дерево-контейнер для сбора пластиковых крышек установили в парке Ямка
Пока в карельской столице всего три контейнера для сбора крышек, но вскоре их станет больше
Контейнер в форме дерева для сбора пластиковых крышек поставили в парке Ямка возле Заводского моста, рассказали в мэрии. Это третий подобный приемник в Петрозаводске. Ранее контейнеры были установлены в парках 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров.
Объекты установлены в рамках проекта «Пластмассовый мир».
В ближайшее время аналогичный арт-объект появится в районе уличных тренажеров на Онежской набережной. (фото администрации города)