Дерево-контейнер для сбора пластиковых крышек установили в парке Ямка

Контейнер в форме дерева для сбора пластиковых крышек поставили в парке Ямка возле Заводского моста, рассказали в мэрии. Это третий подобный приемник в Петрозаводске. Ранее контейнеры были установлены в парках 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров.

Объекты установлены в рамках проекта «Пластмассовый мир».

В ближайшее время аналогичный арт-объект появится в районе уличных тренажеров на Онежской набережной. (фото администрации города)