Павел Прилучный променял Мирославу Карпович на моделей-двойняшек

Не так давно затих скандал с уходом из семьи звезды «Мажора» Павла Прилучного. Артист бросил Агату Муцениеце и стал встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович. Но на днях его «засекли» в компании двух других красавиц. Причем одна из них не стала отрицать отношения с Прилучным. Фото совместного отдыха появилось в Instagram близняшек Король.

Сестры Катя и Волга – модели, артиски и певицы. Они начинали карьеру в шоу Ивана Урганта. В последнее время именно с ними все чаще проводит время Прилучный.

На фотографии с отдыха на яхте он кажется счастливым с двумя блондинками. Одну из них Павел обнимает и крепко держит за обнаженную ногу.

Девушки подписали фото «Когда вроде бы всё то же самое, но нет…»

Журналисты «КП» поинтересовались у Волги Король, что она делала вместе с Прилучным. Модель сказала, что провела прекрасный день, они слушали «треки Паши», готовили ужин и играли в «Мафию».

При этом красавица не стала опровергать отношения с артистом, хотя и не подтвердила их. Но заявила, что не слышала, что у Прилучного сейчас есть девушка. А вот их общение назвала никак не связанным с работой. // Фото: bliznyashkikorol /Instagram