12 июля 2021, 20:45
Рейсов из Петрозаводска в Костомукшу и Петербург пока еще не будет
Карелавтотранс продлил временную приостановку движения по маршрутам № 528 и 965
Автобусы из столицы Карелии в Костомукшу и Санкт-Петербург по-прежнему ходить пока не будут. О том, что временная приостановка движения по этим популярным маршрутам продлена, сообщили в Карелавтотрансе.
Ранее автобусы по этим направлениям с автовокзала Петрозаводска отменили до 11 июля. Но временную приостановку движения продлили еще на неделю, то есть до 18 июля.
В Карелавтотрансе объяснили это «техническими причинами» и добавили, что расписание может оперативно меняться, пасажирам нужно за ним следить.
Речь идет об автобусах №528 и 965. Первый следовал по маршруту Петрозаводск – Санкт-Петербург и проезжал через Олонец. Второй ходил из Петрозаводска до Костомукши через Сегежу. // Фото: Карелавтотранс