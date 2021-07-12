Рейсов из Петрозаводска в Костомукшу и Петербург пока еще не будет

Автобусы из столицы Карелии в Костомукшу и Санкт-Петербург по-прежнему ходить пока не будут. О том, что временная приостановка движения по этим популярным маршрутам продлена, сообщили в Карелавтотрансе.

Ранее автобусы по этим направлениям с автовокзала Петрозаводска отменили до 11 июля. Но временную приостановку движения продлили еще на неделю, то есть до 18 июля.

В Карелавтотрансе объяснили это «техническими причинами» и добавили, что расписание может оперативно меняться, пасажирам нужно за ним следить.

Речь идет об автобусах №528 и 965. Первый следовал по маршруту Петрозаводск – Санкт-Петербург и проезжал через Олонец. Второй ходил из Петрозаводска до Костомукши через Сегежу. // Фото: Карелавтотранс