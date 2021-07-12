Заявления на выплату «детских» 10 тысяч начнут принимать с 15 июля

В Пенсионном фонде с 15 июля начнут принимать заявления от родителей, которые имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. В местном отделении ПФР России сообщили, что право на эти деньги имеют теперь не только семьи с детьми 6-18 лет.

Круг получателей выплаты на подготовку к школе стал более широким. В частности, деньги получат и дети-инвалиды, которым уже исполнилось 18 лет, но еще нет 23-х. Есть одно условие: они должны учиться по общеобразовательным программам.

При этом родители в основной массе не будут сами заполнять заявления на выплату. Их автоматически сформирует сервис «Госуслуг» и разместит в личных кабинетах россиян.

Родители только должны будут проверить всю информацию и подтвердить свое согласие на ее обработку. Если какие-то данные изменились, их можно будет скорректировать.

Деньги перечислят на карты «Мир» в августе. Первые заявления уже сформированы и появились в личных кабинетах некоторых родителей. Если кто-то хочет подать заявку на выплату лично, это можно будет сделать в карельском отделении ПФР России с 15 июля и до окончания октября. // Фото: pronedra