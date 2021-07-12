Россиянин с ковидом, вероятно, распространил вирус по всей стране

У пассажира автобуса, который следовал из Санкт-Петербурга в Лаппеенранта, выявили коронавирусную инфекцию. Россиянин сидел впереди, вместе с ним ехали еще 24 пассажира. Поскольку путь был долгим, очень велика вероятность, что все заразились, пишет yle.fi, ссылаясь на главного врача-инфекциониста больничного округа Eksote Юкку Сухонен.

После того, как автобус прибыл в Лаппеенранта, находившиеся в нем люди разъехались по всей Финляндии. Речь идет о рейсе 9 июля, автобус отправился из России в 07:30.

Всем, кто в нем ехал, нужно находиться на самоизоляции и срочно сдать тесты. Известно, что четыре попутчика больного коронавирусом человека живут в Eksote.

МИД Финляндии рекомендовал гражданам страны в принципе воздержаться от поездок в РФ. // Фото: yle.fi