Собирать ягоды в Карелии можно будет с 25 июля

Региональное Минприроды определило сроки, в которые можно начать заготавливать в лесах Карелии ягоды. Ведомство издает соответствующий приказ каждый год, это его обязанность, установленная Лесным кодексом РФ. На этот раз собирать дары леса нужно с 25 июля, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Согласно рекомендациям специалистов Института биологии КарНЦ РАН и Института леса, в северо-таежном районе сроки наступят позднее, в Карельском таежном – чуть раньше.

Так, в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском и Суоярвском районах чернику можно собирать с 25 июля. Заготовка брусники начнется с 20 августа, а клюквы – только с 15 сентября.

В Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском районах и Костомукше сроки смещаются соответственно для черники на 5 августа, для брусники - на 25 августа, для клюквы - на 20 сентября.

Собирать ягоды без документов можно лишь для своих нужд, а не на продажу, напомнили в Минприроды. И призвали соблюдать пожарную безопасность в лесах. // Фото: nat-geo.ru