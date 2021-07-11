В Карельских поселках жителям не хватает обычной воды

На протяжении уже месяца оселки Салми и Мийнала Питкярантского района переживают настоящую засуху. Почти тысяча постоянных жителей. Людям не хватает обычной водопроводной воды. Днем вода идет кое-как, с восьми вечера и до утра вода просто отключается.

Местные жители активно жалуются во все инстанции, до которых можно дотянуться. Пишут коллективные письма. Взывают к главе Карелии Артуру Парфенчикову, который сам родом из этих мест. Но никто ничего не делает.

Как нам рассказали жители поселка, ситуация имеет свои объективные причины. В поселке Салми новый водопровод. Если два года назад к нему было подключено всего около 40 процентов домовладений, то сегодня – в два раза больше. В жаркую погоду расход воды, естественно увеличивается.

В поселке Мийнала в ситуацию вмешиваются уже и субъективные факторы. Здесь водопровод старый, множество протечек. И этот старый водопровод – ничей! Нет организации, у которой бы он стоял на балансе. Соответственно, никто его и не ремонтирует, хотя деньги за пользование водой с местных жителей аккуратно собирают. Типичная российская картина.

Оба поселка питаются водой от одного водозабора, который имеет свой предел мощности и оснащен не самым новым оборудованием. Местные жители видят причину нынешней засухи еще и в том, что с некоторых пор у этого же водозабора появился еще и «левый» потребитель – строительная компания ВАД, которая неподалеку строит дорогу. По словам местных, ВАД вывозит отсюда каждый день пять цистерн питьевой воды – больших цистерн, на базе КамАЗа. Для чего строительной компании эта вода, мнения расходятся.

Кто-то говорит, что это вода для обеспечения хозяйственных и бытовых нужд работников, а кто-то якобы видел, что этой водой зачем-то поливают свежеуложенный асфальт.

Нет сомнения, что ВАД забирает воду с ведома и согласия Питкярантского «Водоканала», в чьем владении находится водопроводное хозяйство Салми. Не сомнения, что «Водоканал» отдает эту воду не бескорыстно. Насколько там все правильно и по закону делается, должны бы посмотреть контролирующие и правоохранительные органы. Потому что коммерция коммерцией, но оставлять тысячу человек без воды – это, может быть, и преступление. Кстати, по действующим нормам, при отключении водоснабжения на четыре часа и более местная власть обязана организовать подвоз воды. И этого тоже не делается…

Мы будем внимательно следить за ситуацией в Салми и Мийнале и расскажем о том, как будут развиваться события. // Фото: agronews.com