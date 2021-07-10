В Карелии открыли стоянку для домов на колесах

В Питкярантском районе появилось специальное место для тех, кто путешествует в доме на колесах и вместе с животными. Об открытии площадки для кемперов написал в своем аккаунте губернатор Артур Парфенчиков.

Комплекс для обслуживания кемперов открыли в поселке Рауталахти рядом с придорожным кафе. Организовал его предприниматель, в прошлом московский журналист Андрей Коледа.

Из инфраструктуры на стоянке есть питчи с разъемами для подключения к электричеству, водопровод, душ/туалет, камера хранения, бесплатный Wi-Fi, детские площадки, скалодром, видеонаблюдение и другие блага цивилизации. (фото vk.com)