В Петрозаводске решили ограничить скорость электросамокатов

Городские власти взялись за электросамокаты. Встреча с представителями кикшеринговых компаний прошла накануне в администрации столицы Карелии. Участники рассмотрели проект соглашения, в котором будут отражены правила использования средств индивидуальной мобильности на территории Петрозаводска.

В частности, соглашение предусматривает требования к оборудованным стоянкам, пунктам проката, техническому состоянию электросамокатов, сообщили в мэрии. В документе пропишут ограничения скорости мобильного транспорта и обозначат зоны, на которых будет запрещено передвигаться на электросамокатах. Например, к таким зонам, отнесут пешеходную часть Онежской набережной. (фото auto.sevastopol.su)