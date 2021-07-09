110 лет назад на улицах Петрозаводска появился первый автомобиль

110 лет назад в Петрозаводске произошло знаковое событие — в город приехал полковник Сергей Муяки — петербургский автолюбитель-энтузиаст на «Руссо-Балте». И произвел настоящий фурор. Подробности — в пятничном выпуске «Дежурного по городу».

Автомобиль в те годы все еще был скорее роскошью, чем средством передвижения — позволить себе личную машину мог далеко не каждый. Но полковник Муяки был очень обеспеченным человеком — владел долей в крупной золотопромышленной компании и доходным домом в центре Санкт-Петербурга. В историю России полковник, к сожалению, не вошел и ничем особым себя не проявил, но петрозаводчане его помнят.

На фото — бывший доходный дом С.В. Муяки на улице Восстания.

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