Аферисты предлагают привившимся от COVID-19 бонусы и лишают денег

После того, как вакцинация против коронавируса стала для некоторых категорий россиян обязательной, мошенники придумали новую схему обмана. Они стали сообщать о начислении привившимся бонусов. На самом деле это лишь способ получить доступ к их банковским картам, пишет РБК.

Эту уловку аферистов зафиксировали в ВТБ, «Лаборатории Касперского» и «Газпромбанке».

В соцсетях и мессенджерах аферисты распространяют информацию о бонусах для вакцинированных. Обещают перечислить на карту по пять тысяч рублей.

Естественно, пользователь должен ввести свои персональные данные, чтобы получить вознаграждение. Эти сведения собирают мошенники, а затем снимают со счета жертв деньги.

Подобная схема уже существует в нескольких российских регионах. Используют ли ее в Карелии, неизвестно. Но даже если пока что нет, скоро она наверняка дойдет и до республики. // Фото: Sterhluki