В Петрозаводске и нескольких районах отключат теле- и радиотрансляцию

В понедельник, 12 июля, жители столицы Карелии и нескольких районов республики будут испытывать проблемы с просмотром телевидения и прослушиванием радио. Из-за профилактических работ на оборудовании телерадиопередающего центра в вещании намечены перерывы, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Отключать в течение дня будут 20 эфирных цифровых и аналоговых каналов, а также FM-радиостанций. Технические мероприятия необходимы для нормальной трансляции на протяжении года.

Отключения согласованы с каналами, они по времени запланированы на такой момент, когда нет никаких важных сообщений. Есть предварительный график по приостановке вещания.

Так, в Петрозаводске перерывы будут с восьми часов утра и до пяти вечера. Они коснутся цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2; а также аналоговых телеканалов РЕН-ТВ и «Дисней», радиостанций «Радио России», «Маяк», «Энерджи», «Европа Плюс», «Авторадио», «Русское Радио», «Дорожное Радио», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Радио Максимум», «Вера», «Калина красная», «Юмор ФМ», «Детское радио».

Вот список отключений в районах Карелии:

Пиндуши

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Муезерский

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Надвоицы

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Найстенъярви

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Сортавала

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналогового Радио России

Кроме 12 июля отключать телевещание будут в течение недели и в других населенных пунктах. // Фото: regionsamara