«Пыльного дьявола» запечатлели на видео в Подмосковье

Жители Мытищ приняли сильный вихрь за смерч. 15 июля в ясную погоду в подмосковном городе внезапно образовался «торнадо».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с агентством «Москва» предположил, что на видео «пыльный дьявол», обычно это явление формируется в Средней Азии.

«Дьявол» возникает при сильном нагреве земной поверхности. Вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок, мелкие предметы, образуя большой песчаный вихрь. (видео iz.ru)