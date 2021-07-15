На выплаты школьникам направят 200 миллиардов рублей

На «президентские» выплаты к школе направят более 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства. Единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей положена детям от 6 до 18 лет. Премьер-министр напомнил, что выплату получат также дети с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще учатся, сообщает пресс-служба правительства.

Заявление на «школьную» льготу родители могут подавать с сегодняшнего дня и до 1 ноября. Выплаты начнутся в середине августа.

Пользователи сервиса Госуслуг, которым положена выплата, получили в личный кабинет ссылку на заполненное заявление. Им необходимо проверить корректность данных и отправить заявление в Пенсионный фонд. На сегодня заявления подали примерно две трети всех семей, которым эта выплата положена. Это более 8 миллионов родителей. (фото novvedomosti.ru, martvestnik.ru)