Мировые судьи Петрозаводска и Прионежья переедут в одно здание

Все судебные участки мировых судей Петрозаводска и Прионежского района разместят в одном здании на набережной Гюллинга, 13. В планах перевести в здание и республиканское управление по обеспечению деятельности мировых судей, сообщили в пресс-службе губернатора республики.

Сейчас здесь идет реконструкция. Строительные работы в здании планируют закончить в сентябре. Здесь появятся холлы, где посетители смогут написать заявление и ознакомиться с образцами документов.

На первом этаже разместится справочная. Новые технологии позволят в режиме онлайн следить за расписанием работы мирового судьи. Также будет установлена информационная система, с помощью которой можно будет подавать заявления, направлять исполнительные листы. Рядом со здание в дальнейшем организуют парковку для посетителей. (фото источника)