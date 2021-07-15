Петрозаводчанку возмутило отношение к георгиевским ленточкам

Петрозаводчанку Юлию Свинцову возмутило отношение перевозчиков к георгиевским ленточкам. В городских автобусах ленточками, являющимися символом памяти, связи поколений и воинской славы, подвязывают антисептики и бобины с билетами. Об этом петрозаводчанка написала нашей редакции.

Весной петрозаводчанка трижды сообщала на номер 051 о подобном отношении водителей автобусов 17 и 21 маршрута, а 2 июля столкнулась вновь с неуважительным использованием георгиевской ленты в автобусе №17.

На следующий день жительница столицы Карелии написала об этом на странице сити-менеджера под постом от 22 июня о годовщине начала Великой Отечественной войны. Спустя несколько дней на комментарий Юлии Свинцовой отреагировал правительственный паблик.

«Юлия, добрый день. Транспортным компаниям, обслуживающим данные автобусные маршруты, будет указано на недопустимость подобных ситуаций»,

- процитировала петрозаводчанка сообщение паблика «Республика Карелия».

«Прошло больше недели. Сегодня ехала этим же самым автобусом. И по-прежнему банка с антисептиком примотана георгиевскими ленточками»,

- написала нам женщина ночью 15 июля. (фото читательницы, фото на главной sakhalinmedia.ru)