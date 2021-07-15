Российский пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Пенсионер из Южно-Сахалинска выиграл по-крупному в государственную лотерею «Спортлото «4 из 20». Россиянин стал обладателем выигрыша в 512 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Счастливчик рассказал, что десять лет назад услышал историю о победителе, выигравшем крупную сумму в лотерею. С тех пор он мечтал достичь такого же успеха и не сомневался, что такой день настанет. Россиянин раньше отмечал в билетах любимые числа, например, дни рождения родных, но затем изменил тактику и стал полагаться на удачу. Участие в розыгрышах стало его хобби.

До выхода на пенсию мужчина трудился строителем. У него трое детей и пятеро внуков. На выигрыш он намерен помочь детям приобрести жилье и автомобили, а также помочь им отправиться в путешествие, а внукам дать хорошее образование. Также пенсионер хочет обеспечить себе и жене финансовую подушку безопасности и передать часть средств на благотворительность. Также победитель-миллионер хочет посетить с женой Францию и Италию. (фото vladtime.ru)