Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией

С 24 июля самолеты из России смогут летать еще в две европейские страны. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный оперштаб. Запрет на полеты отменен для Франции и Чехии.

Регулярное авиасообщение возобновляется по маршрутам Москва-Париж и Москва-Ницца с частотой четыре рейса в неделю, по маршрутам Санкт-Петербург-Париж и Санкт-Петербург-Ницца с частотой два рейса в неделю.

Также возобновляется авиасообщение по маршруту Москва-Прага с частотой четыре рейса в неделю. (фото ticksale.ru)