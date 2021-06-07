В Рабочеостровске сгорели декорации фильма «Остров»

Сгоревшее сегодня в Рабочеостровске здание оказалось декорациями фильма Павла Лунгина «Остров». Картина снималась здесь в середине 2000-х годов.

Напомним, пожар вспыхнул в Рабочеостровске сегодня в 17:38. На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть специалистов пожарно-спасательных частей Кемского района. В результате пожара неэксплуатируемое здание оказалось сильно повреждено.

Представленная в картине Павла Лунгина церковь на самом деле церковью не является - это декорации. В церковь были превращены старые деревянные здания, расположенные на берегу залива Белого моря.

Эти декорации после выхода фильма стали весьма популярны среди туристов, приезжающих в Кемь.

Фильм «Остров» получил в 2007 году множество кинопремий, в том числе премии «Ника» и «Золотой орел» как лучший фильм года.